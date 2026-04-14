Internacionales

FMI: Guerra en Oriente Medio eleva inflación mundial y frena expansión económica

EscucharEscuchar
Por AFP

La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Oriente Medio, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados el martes, que prevén un crecimiento del 3,1%, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FMI
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.