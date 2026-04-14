FMI: Guerra en Oriente Medio eleva inflación mundial y frena expansión económica

La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Oriente Medio, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados el martes, que prevén un crecimiento del 3,1%, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales.

Estados Unidos se verá menos afectado por el conflicto que desencadenó junto a Israel con bombardeos sobre Irán el 28 de febrero. El crecimiento de su economía es ahora estimado por la institución en un 2,3% en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en la anterior publicación en enero.

“Nuestras previsiones de referencia se basan en un conflicto relativamente corto, con una perturbación temporal del mercado energético que desaparecería el año próximo”, subrayó Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, en declaraciones a AFP.

Pero “antes de la guerra nos preparábamos para revisar nuestras previsiones al alza hasta el 3,4%”, recalcó.

“Cada día que pasa y cada día que tenemos más perturbaciones energéticas, nos deslizamos hacia la situación más adversa”, añadió Gourinchas en rueda de prensa.

La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Oriente Medio, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). (ATTA KENARE/AFP)

Impacto desigual

Si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría ser enorme: el peor escenario contempla un crecimiento del 2%, una caída que recuerda a episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020.

La fuerte subida de los precios del petróleo debería impulsar la inflación al alza, cuando hasta ahora seguía moderándose, para alcanzar una media del 4,4% a nivel mundial, es decir, 0,6 puntos más que la previsión del FMI en enero.

Si el conflicto se resuelve en la mesa de negociaciones, “debería producirse un ligero aumento de la inflación subyacente, excluidos alimentos y energía, pero no debería prolongarse, y los precios deberían retomar su trayectoria de desaceleración en 2027”, anticipó el economista jefe del Fondo.

El impacto del conflicto, tanto en términos de pérdida de crecimiento como de aumento de precios, se reparte de manera desigual en el mundo: los precios deberían aumentar con más fuerza en los países emergentes o en desarrollo que en las economías avanzadas, donde deberían volver más rápidamente a acercarse al 2% en 2027.

Sin gran sorpresa, la región de Oriente Medio, África del Norte y Asia Central es la más afectada por los efectos de la guerra, con un crecimiento reducido a la mitad en el conjunto de países.

Arabia Saudita, principal economía de la región, ve su crecimiento revisado al 3,1% para este año, 1,4 puntos menos que la estimación anterior del FMI, antes de experimentar a priori una expansión en 2027.

En América Latina y el Caribe, las perspectivas se mantienen incluso ligeramente al alza (+0,1 puntos porcentuales), con una subida del 2,3%.

Los emergentes resisten, las economías avanzadas menos

Entre los demás países emergentes o en desarrollo, el impacto debería ser dispar, con una revisión del crecimiento a la baja más acusada en África subsahariana o en Europa Central y del Este que en el continente asiático, por ejemplo.

El impacto debería ser mínimo, o incluso inexistente, para las principales economías emergentes: China perdería solo 0,1 puntos de crecimiento este año, hasta 4,4%, mientras que India ve su crecimiento revisado al alza en 0,1 puntos, hasta el 6,5%, y Brasil en 0,3 puntos, hasta el 1,9%.

Otro posible beneficiado es Rusia, cuyo crecimiento debería situarse en el 1,1% este año, frente al 0,8% de la estimación anterior.

Para Moscú, la subida de los precios del petróleo es “una buena noticia en términos de ingresos por exportaciones. Es una de las principales razones que nos han llevado a revisar al alza nuestra proyección de crecimiento para Rusia”, explicó el jefe economista del FMI.

La zona euro ve su crecimiento revisado a la baja en 0,2 puntos, hasta el 1,1% ahora previsto, pero con un impacto que será diferente de un país a otro.

España pierde 0,2 puntos porcentuales sobre la estimación anterior, para situarse en 2,1% de aumento del PIB (1,8% en 2027).

Alemania solo crecerá un 0,8% y Francia un 0,9%.