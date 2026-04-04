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Guerra en Medio Oriente: ultimátum de EE. UU. a Irán, ataques simultáneos y presión petrolera marcan primeras horas del 4 de abril

Trump da ultimátum de 48 horas a Irán por Ormuz y eleva tensión en una guerra sin salida clara, este es el status del conflicto

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Por Mathew Chaves y AFP

La guerra en Medio Oriente suma cinco semanas sin señales de desescalada y con una presión creciente sobre los mercados energéticos. La jornada de este 4 de abril estuvo marcada por nuevas ofensivas, tensiones diplomáticas sin avances y un episodio que elevó el riesgo de una escalada mayor.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

AFP

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