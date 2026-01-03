Gustavo Petro debería “cuidar su trasero”, dice Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, debería “cuidarse el trasero” tras la operación militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.
