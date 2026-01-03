Gustavo Petro debería “cuidar su trasero”, dice Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, debería “cuidarse el trasero” tras la operación militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

“Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, dijo Trump en una conferencia de prensa al referirse al mandatario izquierdista, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses.

Petro calificó las acciones de Washington como un “ataque a la soberanía” de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria.