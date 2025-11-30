Internacionales

Honduras elige presidente bajo amenaza de Trump

Donald Trump advirtió que si no gana “Tito” Asfura, Honduras quedará bajo control del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por AFP

Los hondureños eligen presidente este domingo en unos comicios reñidos y bajo amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió el voto para el derechista Nasry Asfura so pena de cortar la ayuda al país.








