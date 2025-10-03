Internacionales

Jeff Bezos: la actual fiebre por la IA se asemeja a la burbuja “puntocom”, pero con un impacto social aún mayor

EscucharEscuchar
Por AFP

Las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA) podrían provocar una “burbuja” pero sus “beneficios” serán “inmensos”, declaró este viernes el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, durante la Tech Week, una conferencia sobre tecnología celebrada en la ciudad italiana de Turín.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAJeff Bezos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.