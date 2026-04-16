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José Antonio Kast anuncia plan de reformas para relanzar economía de Chile; esto es lo que propone

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Por AFP

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el miércoles un plan de reforma legislativa con más de 40 medidas para “romper” con lo que considera un ciclo de estancamiento, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas rechazada por la oposición de izquierda.








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ChileJosé Antonio Kast
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