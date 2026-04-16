José Antonio Kast anuncia plan de reformas para relanzar economía de Chile; esto es lo que propone

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el miércoles un plan de reforma legislativa con más de 40 medidas para “romper” con lo que considera un ciclo de estancamiento, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas rechazada por la oposición de izquierda.

Desde antes de asumir el poder en marzo, el ultraderechista Kast prometió que instalaría un “gobierno de emergencia”.

Entre sus primeras medidas económicas redujo gastos corrientes en ministerios, frenó decretos ambientales que según su gobierno podían afectar el empleo e hizo un ajuste drástico en un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, que disparó sus precios hasta en 60%.

“En los próximos días, ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico”, dijo Kast este miércoles, tras emitir su primer mensaje a la nación desde que asumió en marzo.

“No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo”, agregó, en referencia a las administraciones que lo precedieron.

El plan propone como principal medida una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, para llevarlo del 27% al 23%, el promedio de los países desarrollados.

Contempla también la reconstrucción de más de un millar de viviendas destruidas por incendios forestales y beneficios tributarios, como una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas e incentivos a la repatriación de capitales.

La aprobación del proyecto en el Congreso será una prueba clave para Kast.

Aunque la derecha cuenta con más legisladores, no tiene los votos suficientes para asegurar su aprobación.

Según Kast, la meta es que al término de su mandato en 2030 el desempleo caiga al 6,5%, la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado) y “que las cuentas fiscales estén en equilibrio”.

José Antonio Kast anunció un plan de reforma legislativa con más de 40 medidas para “romper” con lo que considera un ciclo de estancamiento. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

“Ley Tutti frutti”

“Estoy de acuerdo con la rebaja del impuesto a las empresas porque incentiva la inversión”, dijo Juan González, un estudiante de mecánica de 22 años, luego de escuchar el mensaje de Kast en el centro de Santiago.

Aunque el plan busca reactivar la economía de Chile, una de las más estables de Latinoamérica, la variedad de temas que reúne ha hecho que sus críticos la llamen “Ley Tutti frutti”

La oposición cuestiona que el gobierno alegue falta de recursos mientras impulsa rebajas tributarias que reducirían la recaudación.

“Mientras impulsa rebajas de impuestos que favorecen principalmente a los sectores de mayores ingresos, reduce el gasto público” para medidas que podrían beneficiar “a la clase media y trabajadora”, dijo a la AFP Constanza Martínez, presidenta del opositor Frente Amplio.

Según el analista político Diego Arellano, profesor de la Universidad del Desarrollo, se trata de “un proyecto fundamental para el éxito del gobierno” que prometió Kast.

El mandatario decidió agrupar múltiples temas en una sola ley, según Arellano, porque hay normas que si se presentaran individualmente tendrían un éxito legislativo “incierto”, sobre todo la rebaja del impuesto corporativo.

Según el gobierno, la reforma es impulsada por la situación heredada de la administración del izquierdista Gabriel Boric, que no cumplió sus metas de déficit fiscal por tres años consecutivos mientras la deuda pública superó el 40% del PIB.

“No es un impuesto que se baja para los ricos. Es un impuesto que se baja para que las empresas tengan más dinero para invertir”, defendió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, antes del anuncio.

Según Quiroz, unas 150.000 empresas se beneficiarían.

“Chile no está en una crisis fiscal, pero sí está en un punto de debilitamiento gradual. Por lo tanto, hay que tomar medidas”, explicó a la AFP el economista Juan Ortiz.

Tras la fuerte alza de los precios de los combustibles, que impactó en el costo de vida de los chilenos, la situación económica desplazó como principal preocupación de los chilenos al avance de la delincuencia, según sondeos recientes.

“Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica, son hechos concretos que van a cambiarle la vida a millones de chilenos”, dijo Kast este miércoles.