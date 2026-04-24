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Justicia de Estados Unidos archiva investigación contra Powell y despeja el camino a la sucesión en la Fed

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Por AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos archivó el viernes una investigación penal que llevaba adelante contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que despeja el camino para la confirmación de su reemplazo.








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