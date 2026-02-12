La crisis de Nissan se profundiza: el fracaso de la alianza con Honda y el peso de los aranceles

El fabricante japonés de automóviles Nissan anunció el jueves que esperaba sufrir una pérdida neta de 650.000 millones de yenes (4.200 millones de dólares) en su ejercicio fiscal que termina en marzo.

El grupo también informó una pérdida neta de 28.300 millones de yenes en el tercer trimestre, menos grave de lo que habían anticipado los analistas.

Nissan ha enfrentado numerosos obstáculos en los últimos años, incluido el arresto en 2018 de su exdirector, Carlos Ghosn, quien posteriormente huyó de Japón oculto en una caja de equipos de audio.

Una fusión con su rival japonés Honda había sido vista como un posible salvavidas, pero las conversaciones se vinieron abajo el año pasado cuando esta última propuso convertir a Nissan en una subsidiaria.

De los principales fabricantes de automóviles de Japón, los analistas consideraban que Nissan sería probablemente el más afectado por los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

Funcionarios comerciales alcanzaron un acuerdo en julio por el cual Estados Unidos redujo los aranceles a los productos japoneses al 15%, desde el 25% que se había amenazado imponer.

Los automóviles japoneses estaban gravados con una tasa más alta del 27,5%, y la reducción al 15% no entró en vigor hasta mediados de septiembre.