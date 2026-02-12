La crisis de Nissan se profundiza: el fracaso de la alianza con Honda y el peso de los aranceles

El fabricante japonés de automóviles Nissan anunció el jueves que esperaba sufrir una pérdida neta de 650.000 millones de yenes (4.200 millones de dólares) en su ejercicio fiscal que termina en marzo.
