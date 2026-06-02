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La ONU exige a Nicaragua una investigación transparente por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

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Por AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó este martes una investigación “rápida, imparcial y transparente” sobre la muerte del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, quien se encontraba encarcelado desde hace tres años por el gobierno.








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