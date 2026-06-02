La ONU exige a Nicaragua una investigación transparente por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó este martes una investigación “rápida, imparcial y transparente” sobre la muerte del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, quien se encontraba encarcelado desde hace tres años por el gobierno.

Jefe de los miskitos, el grupo étnico más importante de la costa Caribe de Nicaragua, el exdiputado Brooklyn Rivera, de 73 años, había sido detenido en septiembre de 2023 tras denunciar la situación de las poblaciones indígenas durante una conferencia internacional.

El gobierno anunció el domingo su fallecimiento bajo custodia a raíz de complicaciones de salud.

En una declaración leída este martes ante la prensa en Ginebra, Guterres aseguró sentirse “entristecido” por las informaciones sobre el fallecimiento de Rivera.

sta fotografía distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023. (HANDOUT/AFP)

El jefe de la ONU reiteró la necesidad de “respetar los derechos humanos en Nicaragua, en particular las garantías de un debido proceso y de un trato humano a las personas detenidas”.

También instó “a la apertura de una investigación rápida, imparcial y transparente sobre las circunstancias que rodean” este fallecimiento.

El mismo llamado fue formulado este martes por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que recuerda haber “señalado ya denuncias persistentes y graves de tortura y de malos tratos infligidos a las personas detenidas en las cárceles nicaragüenses”.

“Desde agosto de 2025, nuestra Oficina ha registrado otros tres fallecimientos bajo custodia, que también parecen estar relacionados con malas condiciones de detención y con una atención médica insuficiente”, declaró ante la prensa en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado, Marta Hurtado.

“Instamos a las autoridades nicaragüenses a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que los centros de detención cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos”, añadió.

“Pedimos al gobierno nicaragüense que restablezca el acceso al país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, agregó, y recordó que el país se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos y ya no coopera con los mecanismos de supervisión de la ONU.

Rivera era un dirigente del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Desde el exilio, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, rechazó en un comunicado la versión oficial según la cual el líder indígena estuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos momentos, y responsabilizó al gobierno del deterioro del estado de salud de su padre.