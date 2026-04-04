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La Tierra desde el espacio: La NASA publica las primeras imágenes tomadas en Artemis II

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se encuentran a mitad de camino hacia la Luna: vea las primeras fotos de su travesía, aquí

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Por Redacción EF y AFP

La NASA publicó este viernes las primera imágenes enviadas por la tripulación de la nave Artemis II, desde el espacio: en la toma tanto África como Europa son claramente visibles, al tiempo que se observan fenómenos como las auroras boreales y la luz zodiacal.








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Redacción EF

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