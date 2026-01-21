Internacionales

Lactalis se suma a Nestlé y Danone en retiro global de fórmulas infantiles por seguridad

EscucharEscuchar
Por AFP

El gigante mundial Lactalis anunció este miércoles la retirada de lotes de leche infantil en 18 países y territorios, entre ellos cinco de América Latina y España, por la posible presencia de una sustancia que podría provocar diarreas y vómitos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Lactalisleche
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.