Lunes negro para Javier Milei: dura derrota electoral en Buenos Aires desata el pánico en los mercados y castiga la economía argentina

Los mercados bursátiles reaccionaron este lunes con fuertes caídas a la derrota del partido del presidente argentino Javier Milei en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, donde se impusieron con holgura los candidatos de la oposición peronista, en tanto el dólar, factor clave de la economía argentina, subió con fuerza.

El partido La Libertad Avanza, del mandatario ultraliberal, obtuvo 33% de los votos, casi 14 puntos por detrás del peronismo agrupado en Fuerza Patria, que se impuso por 47%.

El duro revés causó el desplome de algunas acciones argentinas en Wall Street con caídas de 15% en ciertos casos, mientras la Bolsa de Buenos Aires cerró con un descenso de 13%.

En el mercado cambiario el dólar pegó un salto y tocó por momentos el techo de la banda de flotación, para cerrar en 1.425 pesos en el Banco Nación, una subida de 3,26% con respecto al cierre del viernes.

El riesgo país, una medida de la confianza del mercado que elabora el banco JP Morgan, superó los 1.100 puntos básicos, lo que aleja al país de los mercados internacionales de crédito.

El gobierno se había visto forzado la semana pasada a intervenir en el mercado de cambios con fondos del Tesoro para contener la depreciación del peso, que se vio acelerada en medio de un escándalo por supuesta corrupción que salpica a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei.

El mandatario, que gobierna en minoría en el Congreso, enfrentará legislativas nacionales de medio término el 26 de octubre.

Las legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof y que representa casi un 40% del padrón nacional, eran vistas como una prueba de fuego camino a los comicios de octubre.

La provincia es considerada un bastión del opositor peronismo.

Fin del encanto

El control de la inflación -que se redujo en julio a 17,3% en siete meses contra 87% del mismo período de 2024-, es uno de los logros principales del gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023 con un plan de austeridad basado en fuertes recortes del gasto público y de la emisión monetaria.

Según el analista político Raúl Timerman, los argentinos necesitan ahora ver los resultados del ajuste en su vida cotidiana. “Ya se controló la inflación, pero ¿cuándo empieza a mejorar mi ingreso? ¿Cuándo va a haber más oportunidades de trabajo? ¿Cuándo se van a abrir empresas? Ya pasó el efecto de la estabilidad macroeconómica”, dijo a la AFP.

Además, el gobierno atraviesa su peor momento político por sospechas de corrupción en el entorno del mandatario.

Audios atribuidos al extitular de la agencia nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, despedido en cuanto estalló el escándalo a mediados de agosto, atribuyen a Karina Milei el cobro de sobornos por un 3% de los pagos de medicamentos.

“Milei perdió ayer porque él tuvo dos argumentos fundamentales como candidato a presidente: la estabilidad macroeconómica (...) y acabar con la casta política corrupta”, señaló Timerman. Pero ese segundo argumento se “cayó”, remarcó el analista.

“Ahora aparece el Milei que redujo la actividad económica y el que protege a su hermana que está acusada de corrupción”, prosiguió. “Se terminó el encanto”.

El Congreso, entretanto, revirtió la semana pasada por primera vez un veto presidencial a una ley que otorgaba más fondos de asistencia a la discapacidad.

“Clara derrota”

El domingo por la noche, Milei ratificó el rumbo económico de su gobierno que hizo importantes recortes a los presupuestos de salud, educación, pensiones de discapacidad y jubilaciones, entre otros sectores sensibles, en pos del equilibrio fiscal.

“No se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. El rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a profundizar y acelerar más”, declaró al reconocer su “clara derrota”.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, quien visita Buenos Aires en el marco de una cumbre sobre seguridad, manifestó en la red X que se reunió con Milei este lunes. “Estamos comprometidos a seguir apoyando al país”, escribió.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló de su lado: “Es momento de hacer autocríticas, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.

“Estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base del crecimiento económico, pero también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro es muy importante para la gente que espera que haya resultados concretos”, señaló a Radio Mitre.