Más cambios en visas: la nueva propuesta del gobierno de Trump que busca limitar la estadía de estudiantes y periodistas en Estados Unidos

Por AFP

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planteó el jueves límites más estrictos sobre el tiempo en que estudiantes y periodistas pueden permanecer en Estados Unidos, en un nuevo intento de restringir la inmigración legal en el país.








