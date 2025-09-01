Internacionales

Nestlé toma una decisión radical y despide a su director general

Por AFP

El gigante suizo de alimentos Nestlé anunció el lunes el despido con efecto inmediato de su director general, Laurent Freixe, debido a una “relación amorosa no declarada con una subordinada directa”.








