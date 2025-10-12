Internacionales

Netanyahu y Trump anuncian el fin de la guerra en Gaza, pero desacuerdos clave amenazan la paz

Por AFP

Israel declaró este domingo la victoria en su guerra contra Hamás antes de la liberación prevista para el lunes de los rehenes que llevan dos años retenidos en Gaza, un paso clave en el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.








