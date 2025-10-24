Internacionales

Nuevo plan económico de China: Pekín apuesta por más importaciones y el liderazgo en alta tecnología

Por AFP y Redacción EF

China anunció los ejes de su nuevo plan económico para la próxima década, tras una importante reunión del Partido Comunista en Pekín. La estrategia se centrará en dos pilares: equilibrar su balanza comercial aumentando las importaciones y promover un desarrollo a gran escala en industrias de alta tecnología para contrarrestar la desaceleración económica, según informó la agencia AFP.








Redacción EF

