Internacionales

Nuevo revés para el Boeing 777X

Por AFP

Las entregas del último avión de Boeing, el bimotor de largo recorrido 777X, se han pospuesto una vez más y se espera que comiencen en 2027, en lugar de 2026, según informó Bloomberg el jueves.








