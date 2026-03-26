Internacionales

OMC: Comercio global sufre su mayor crisis en 80 años

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Por AFP

El sistema del comercio mundial atraviesa las “peores perturbaciones” en 80 años, advirtió el jueves la directora general de la OMC en la apertura de la 14ª conferencia ministerial de la organización en Yaundé, Camerún.








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