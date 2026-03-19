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OMC recorta previsión de crecimiento del comercio mundial para 2026: conflicto en Oriente Medio y altos costos energéticos lastran el intercambio

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Por AFP

La OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1,4% si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Oriente Medio, frente al 4,6% de 2025.








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