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Panamá y El Salvador declaran emergencia ante el avance de El Niño y la sequía en Centroamérica

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Por AFP

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Panamá y El Salvador declararon este martes la emergencia para enfrentar las lluvias y sequía asociadas al fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y que ya obligó a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña.








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