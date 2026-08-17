“Pasaporte al futuro”, dice Lula sobre petróleo descubierto cerca de la Amazonía

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó este lunes como “pasaporte al futuro” el petróleo recién descubierto cerca de las costas de la Amazonía, un megaproyecto criticado por ambientalistas.

Petrobras inició esta perforación en el norte de Brasil en octubre de 2025, tras cinco años de trámites para obtener un permiso ambiental.

“Voy a guardarlo en un cofre, es tan bueno, huele tan bien”, dijo Lula mientras exhibía un pequeño frasco con una muestra de crudo tras visitar la embarcación que halló petróleo en altamar la semana pasada.

El mandatario izquierdista ha dicho que pretende que Brasil lidere la lucha contra el calentamiento global.

Pero recibe cuestionamientos de organizaciones ambientalistas por este proyecto de exploración en un área marítima del Margen Ecuatorial, a 175 kilómetros de las costas amazónicas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defiende la exploración de hidrocarburos en el Margen Ecuatorial como motor de desarrollo nacional. AFP PHOTO / AGENCIA PETROBRAS (HANDOUT/AFP PHOTO / AGENCIA PETROBRAS)

El petróleo descubierto es “un pasaporte al futuro de este país, y con esto no niego mi lucha para que un día no necesitemos combustibles fósiles”, afirmó Lula en la base de operaciones de Petrobras, vestido con un mono naranja de la gigante estatal.

Defendió que se trata de un “petróleo muy chic” y que explotar las nuevas reservas fortalecerá la “soberanía nacional”.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, explicó que aún faltan entre 15 y 20 días de perforación para medir el tamaño del hallazgo.

También restan estudios para determinar si el descubrimiento puede calificarse como “comercial”, aunque hay motivos para ser “extremadamente optimistas”, dijo Chambriard.

Según Lula, el dinero de la explotación petrolera es necesario para financiar la transición energética.

La ciencia advierte que los combustibles fósiles son la principal causa del calentamiento.

La concesión de una licencia a Petrobras para la exploración indignó en octubre a ambientalistas, que la ven como un riesgo para una región rica en biodiversidad frente a las costas de la mayor selva tropical del mundo.

El hallazgo de petróleo “no soluciona los problemas registrados en el licenciamiento ambiental”, dijo a la AFP Suely Araújo, coordinadora de la red de ONG Observatorio del Clima.

Según la experta, las poblaciones nativas de la región no fueron consultadas antes de autorizar las perforaciones y hubo errores en los cálculos de las consecuencias de un eventual derrame.

Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre.