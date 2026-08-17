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“Pasaporte al futuro”, dice Lula sobre petróleo descubierto cerca de la Amazonía

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Por AFP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó este lunes como “pasaporte al futuro” el petróleo recién descubierto cerca de las costas de la Amazonía, un megaproyecto criticado por ambientalistas.








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