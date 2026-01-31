Internacionales

Qué se sabe de la concesión anulada a la hongkonesa CK Hutchison en el canal de Panamá

Por AFP

La concesión por la que la compañía hongkonesa CK Hutchison operaba dos puertos en el canal de Panamá fue anulada el jueves por la Corte Suprema del país centroamericano, en momentos en que Estados Unidos presiona por reducir la presencia china en esa estratégica vía interoceánica.








PanamáCanal de PanamáCK Hutchison
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

