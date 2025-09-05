Internacionales

Redada en fábrica de Hyundai en Estados Unidos acaba con 475 detenidos, en su mayoría surcoreanos sin papeles

Por AFP

Una gran redada a la búsqueda de trabajadores indocumentados acabó con 475 detenidos, en su mayoría surcoreanos, en una planta de baterías de Hyundai-LG que se está construyendo en el estado sureño de Georgia, dijo el viernes un funcionario estadounidense.








Hyundai
AFP

AFP

