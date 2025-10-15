Internacionales

Reducción de personal en Estados Unidos se acelera por incertidumbre económica, advierte la Fed

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción EF

Una creciente ola de reducción de personal en Estados Unidos está en marcha, impulsada por una menor demanda de los consumidores y una elevada incertidumbre económica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados UnidosReserva Federaldesempleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.