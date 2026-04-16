Internacionales

Regulación electoral frente al algoritmo: el reto de Brasil para frenar la influencia de la IA en 2026

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Por AFP

“Chat, ¿quién es el mejor candidato?”. A seis meses de las presidenciales en Brasil, los chatbots siguen respondiendo a preguntas como esta, en desafío a nuevas normas electorales, lo que genera preocupación sobre la influencia de la inteligencia artificial en el voto.








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