Reserva Federal inicia primera reunión marcada por la presión de Donald Trump

El comité de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense inició este martes su primera reunión, tras la que se espera que se mantengan sin variación los tipos de interés, en contra de los deseos del presidente Donald Trump.

Los mercados esperan que mantengan las tasas entre el 3,50% y el 3,75%.

Imágenes del presidente estadounidense Donald Trump, tomada en Warren el 29 de abril de 2025 (izq.) y una foto del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tomada en Washington, D. C., el 10 de diciembre pasado. Fotografía: (JIM WATSON SAUL LOEB/AFP)

El encuentro está marcado por la apertura reciente de una investigación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia.

La investigación, según reveló Powell, está relacionada con su comparecencia ante el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución.

Pero él denuncia que se trata de un intento de intimidación del gobierno por hacer caso omiso a “las recomendaciones del presidente” de Estados Unidos en materia de política monetaria.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump reclama constantemente una fuerte bajada de los tipos para incentivar el crecimiento de la economía y del mercado laboral.

La Fed mantuvo las tasas en los tres primeros trimestres de 2025, preocupada por que la inflación se disparara a causa de los aranceles generalizados impuestos por Trump.

A partir de septiembre, inició una serie de recortes ante la apatía del mercado laboral estadounidense.

Pero las divisiones crecieron entre los miembros de la Fed, ya que la inflación continuó aumentado (2,8% interanual en noviembre) por encima del objetivo del 2% marcado por la institución.