Reserva Federal inicia primera reunión marcada por la presión de Donald Trump

El encuentro está marcado por la apertura reciente de una investigación penal contra el presidente de la Fed

Por AFP

El comité de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense inició este martes su primera reunión, tras la que se espera que se mantengan sin variación los tipos de interés, en contra de los deseos del presidente Donald Trump.








