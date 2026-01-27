Reserva Federal inicia primera reunión marcada por la presión de Donald Trump

El comité de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense inició este martes su primera reunión, tras la que se espera que se mantengan sin variación los tipos de interés, en contra de los deseos del presidente Donald Trump.
