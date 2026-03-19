Reserva Federal mantiene sus tasas de interés ante un panorama de inflación incierto

La Reserva Federal estadounidense mantuvo este miércoles 18 de marzo sus tasas de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial es incierto.
La Reserva Federal estadounidense mantuvo este miércoles 18 de marzo sus tasas de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial es incierto.
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