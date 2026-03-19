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Reserva Federal mantiene sus tasas de interés ante un panorama de inflación incierto

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Por AFP

La Reserva Federal estadounidense mantuvo este miércoles 18 de marzo sus tasas de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial es incierto.








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