Reserva Federal mantiene sus tasas de interés ante un panorama de inflación incierto

La Reserva Federal estadounidense mantuvo este miércoles 18 de marzo sus tasas de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial es incierto.

Las tasas de referencia siguen por lo tanto en el nivel que tienen desde diciembre, entre 3,50% y 3,75%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una pausa durante una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en el edificio William McChesney Martin Jr. de la Junta de la Reserva Federal este 7 de mayo. Fotografía: (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Este escenario tiene todo para disgustar al presidente Donald Trump, que reclama incansablemente tasas más bajas para reducir los costos de endeudamiento tanto de la población estadounidense como de las empresas y del Estado federal.

Jerome Powell, presidente de la Fed, mencionó que las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía estadounidense son inciertas.

A corto plazo, el aumento de los precios de la energía hará que suba la inflación general", estimó durante una rueda de prensa tras dos días de reunión de política monetaria.

El alza de los precios podría situarse en 2,7% en 2026. Anteriormente pensaban que la inflación sería del 2,4% en ese periodo.

Los precios aumentaron un 2,8% a 12 meses en enero, según los últimos datos oficiales.

Los responsables del banco central han mejorado levemente, en cambio, su previsión de crecimiento (+2,4% frente al +2,3% anterior). El desempleo sigue previsto en el 4,4%, su nivel actual.