Robo en el Louvre: ladrones sustraen joyas durante la apertura del museo este domingo

Varios delincuentes robaron el domingo por la mañana joyas expuestas en el museo del Louvre de París antes de darse a la fuga, según señalaron a AFP fuentes cercanas al caso.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, los hechos tuvieron lugar entre las 9:30 y 9:40 de la mañana, hora local.

Las autoridades están evaluando el valor del botín.

Los ladrones habrían llegado en moto y utilizado un montacargas para acceder a la sala que les interesaba. Según una fuente policial, iban equipados con pequeñas motosierras.

La noticia del robo había sido anunciada previamente por la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

“Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre. No se han registrado heridos. Estoy en el lugar con el personal del museo y la policía”, escribió la funcionaria en X.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

En la misma red social, la pinacoteca más conocida del mundo informó que no abriría sus puertas por “motivos excepcionales”, sin brindar más detalles.

De momento, el museo no ha hecho comentarios.

“Valor inestimable”

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó el domingo que las joyas robadas tenían un “valor inestimable”, un “verdadero valor patrimonial”.

En declaraciones a los medios France Inter, France Info y Le Monde, Nuñez contó que eran “tres o cuatro” ladrones que usaron una “grúa” colocada encima de un camión para acceder a la sala Apolo.

Estuvieron en el interior unos “siete minutos”, en los que estuvieron concentrados en “dos vitrinas” de la exhibición, explicó.

El museo informó que no abrirá sus puertas este domingo por “motivos excepcionales”. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Uno de los artículos sustraídos es la corona de la emperatriz Eugenia: esta pieza fue encontrada dañada cerca del museo parisino, según dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

La pieza del siglo XIX pertenecía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre.

El Louvre de París es uno de los museos más visitados del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80% eran extranjeros.