Robo en el Louvre: ladrones sustraen joyas durante la apertura del museo este domingo

El museo informó que no abrirá sus puertas este domingo por “motivos excepcionales”

Por AFP

Varios delincuentes robaron el domingo por la mañana joyas expuestas en el museo del Louvre de París antes de darse a la fuga, según señalaron a AFP fuentes cercanas al caso.








