El gigante alemán del software SAP confirmó este viernes 27 de noviembre un incidente de seguridad informática tras detectar “actividades sospechosas” y anunció que adoptó medidas para proteger sus sistemas.

“SAP identificó actividades sospechosas y tomó inmediatamente las medidas necesarias para proteger a sus clientes y garantizar la seguridad de sus servicios”, declaró un portavoz del grupo en un comunicado a la AFP, confirmando informaciones de prensa.

Por el momento la compañía no encontró “ningún indicio de acceso no autorizado a los datos comerciales de los clientes”.

El grupo no facilitó ningún detalle adicional sobre el origen del incidente, sus posibles autores o el alcance de los daños.

El incidente seguía en curso a las 10H00 GMT, según un portavoz contactado por la AFP.

Los hackers habrían atacado la presencia de SAP en la plataforma de desarrollo GitHub usando IA. (Shutterstock/Shutterstock)

Según la revista alemana Der Spiegel, que cita una comunicación interna dirigida a los empleados y varias fuentes cercanas al caso, los autores del incidente atacaron la presencia de SAP en la plataforma de desarrollo GitHub. Propiedad de Microsoft, esta plataforma sirve para alojar y gestionar código informático.

Der Spiegel indicó también que los autores del ataque podrían haber recurrido a sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar de forma autónoma determinadas tareas complejas, aunque SAP no ha comentado esta información.

El incidente se produce cuando SAP está acelerando su transición hacia la inteligencia artificial y la nube.

Varios medios informaron a finales de semana de que el grupo, dirigido por Christian Klein, preparaba un plan para suprimir al menos 10.000 puestos de trabajo, lo que representa al menos el 9% de su plantilla mundial.

El grupo indicó el viernes que no tomó ninguna decisión y que no comenta especulaciones.