Se complica el “sueño americano” de los estudiantes: vea qué ha pasado con la cantidad de visas emitidas por EE. UU.

Durante la gestión de Trump se han endurecido las reglas de entrega de visas en Estados Unidos.

Por AFP

El gobierno de Estados Unidos emitió un 20% menos de visas de estudiantes en agosto comparado con un año atrás, con caídas de dos dígitos para México, Colombia y Perú, tras el endurecimiento de medidas impulsadas por el presidente Donald Trump, según datos publicados este lunes 6 de octubre.








Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

