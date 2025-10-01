Internacionales

Si Estados Unidos no los quiere, China sí: el nuevo anuncio de Pekín sobre visas de trabajo

Por AFP

China lanzó este miércoles un nuevo programa de visas para atraer talento extranjero experto en ciencia y tecnología, en un intento por consolidarse como líder global en estos campos por delante de Estados Unidos.








ChinaEstados Unidosvisasmigración
AFP

