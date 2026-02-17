Stefano Scarpetta es nombrado el nuevo economista jefe de la OCDE

El italiano Stefano Scarpetta fue nombrado economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, donde sucede a Alvaro Santos Pereira, ahora gobernador del Banco de Portugal, anunció la OCDE en un comunicado oficial.
El italiano Stefano Scarpetta fue nombrado economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, donde sucede a Alvaro Santos Pereira, ahora gobernador del Banco de Portugal, anunció la OCDE en un comunicado oficial.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.