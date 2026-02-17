Internacionales

Stefano Scarpetta es nombrado el nuevo economista jefe de la OCDE

Por AFP

El italiano Stefano Scarpetta fue nombrado economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, donde sucede a Alvaro Santos Pereira, ahora gobernador del Banco de Portugal, anunció la OCDE en un comunicado oficial.








