Stefano Scarpetta es nombrado el nuevo economista jefe de la OCDE

El italiano Stefano Scarpetta fue nombrado economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, donde sucede a Alvaro Santos Pereira, ahora gobernador del Banco de Portugal, anunció la OCDE en un comunicado oficial.

Scarpetta se posesionará el 1 de abril como jefe del Departamento de asuntos económicos de la organización internacional, donde comenzó su carrera en 1991, precisó en un comunicado.

18/10/2017/en la foto Stefano Scarpetta, Director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE / Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Desde 2013 es jefe de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE.

Supervisó “la estrategia de la OCDE para el empleo y reforzó la capacidad de la organización para evaluar el impacto de transformaciones estructurales mayores, como el cambio demográfico, la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial en los mercados de trabajo y los servicios públicos”.

Entre 2002 y 2006, Scarpetta trabajó en el Banco Mundial como consejero para el mercado del trabajo y economista principal, antes de retornar a la OCDE donde ocupó diferentes puestos.

Es diplomado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la London School of Economics and Political Science, y de la Universidad de Roma.