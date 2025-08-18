Swatch tuvo que retirar este anuncio en China tras acusaciones de racismo

El fabricante suizo de relojes Swatch se disculpó y retiró un anuncio publicitario en China.

El anuncio mostraba a un modelo estirándose las comisuras de los ojos y por él la empresa recibió acusaciones de racismo y llamados al boicot en redes sociales chinas.

En un mensaje publicado el sábado en Instagram y en la red social china Weibo, Swatch reconoció las “recientes inquietudes sobre la representación de un modelo” en la publicidad y anunció su decisión de retirarlo.

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier malestar o malentendido que esto pueda haber causado”, afirmó la compañía.

Muchos internautas se mostraron insatisfechos con la respuesta de la empresa y mantuvieron su llamado a hacer un boicot de las marcas del Grupo Swatch, que incluyen a Blancpain, Longines y Tissot.

El fabricante suizo de relojes Swatch se disculpó y retiró este anuncio publicitario en China. (Swatch/Swatch)

Un usuario de Weibo con más de un millón de seguidores acusó al grupo de “racismo contra los chinos” y exigió una sanción.

Otros usuarios instaron a los consumidores a boicotear a la empresa.

China es uno de los mercados más grandes del Grupo Swatch y la industria relojera se enfrenta a una disminución de la demanda en el país.

En julio, el grupo anunció una caída del 11,2% en las ventas netas durante el primer semestre del año, debido al bajo consumo en China, Hong Kong y Macao, así como en los mercados del sudeste asiático, que “dependen en gran medida del turismo chino”, reconoció el fabricante de relojes suizo.

Swatch no es la primera marca extranjera acusada de racismo en china.

Dolce & Gabbana recibió fuertes críticas en 2018 tras publicar videos promocionales que mostraban a una modelo china usando torpemente palillos para comer comida italiana.

En 2023, Dior causó polémica con un anuncio que mostraba también a un modelo estirándose el rabillo del ojo.