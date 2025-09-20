Internacionales

Tenga cuidado si vuela a una de estas ciudades: ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en aeropuertos

Los aeropuertos de tres populares ciudades fueron el blanco de ciberataques: hay filas de tres horas, vuelos atrasados y cancelaciones.

Por AFP

Los aeropuertos europeos de Heathrow-Londres, Berlín y Bruselas sufrieron este sábado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a ciberataques contra sistemas de registro de pasajeros y equipaje, confirmó una empresa proveedora del sector.








