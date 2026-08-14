Transporte marítimo: nueva ruta comercial por el Ártico acorta a la mitad el viaje entre China y Europa

Un armador chino inaugurará el sábado un primer servicio regular de transporte de contenedores hacia Europa a través del Ártico, operativo hasta octubre, pese a la preocupación por el impacto que un aumento del tráfico comercial podría tener sobre el deshielo de la región.

La compañía Sea Legend ya realizó en 2025 un primer trayecto marítimo directo en portacontenedores entre China y Europa a través de la Ruta Marítima del Norte (NSR), a lo largo de las costas rusas.

En aquella ocasión el buque partió del puerto chino de Ningbo (este) y llegó al puerto británico de Felixstowe (sureste) en veinte días, según la empresa, aproximadamente la mitad del tiempo necesario para realizar el trayecto por el sur, a través del océano Índico, el canal de Suez y el Mediterráneo.

Ahora, Sea Legend pretende convertirse en la primera compañía en operar durante siete semanas, hasta el 3 de octubre, un servicio regular de transporte de contenedores hacia Europa, con una salida cada sábado.

El deshielo del Ártico abre oportunidades logísticas para el transporte marítimo comercial, acortando drásticamente las distancias entre Asia y Europa. (CLEMENT SABOURIN/AFP)

El buque Dubai Tower partirá de Ningbo con destino a Felixstowe durante la noche del sábado al domingo, declaró el viernes a la AFP un empleado del puerto de Ningbo Zhoushan.

La ventana elegida “corresponde en términos generales al período durante el cual los buques pueden esperar realizar el trayecto sin la ayuda de rompehielos”, explica en una nota Niels Rasmussen, analista jefe de la asociación de transporte marítimo Bimco.

Otras empresas de transporte marítimo ya han transitado por el Ártico. La primera travesía de este tipo fue realizada en 2018 por la compañía danesa Maersk.

Esta ruta despierta cada vez más interés y la NSR registró un récord de 23 travesías en 2025, frente a las 15 del año anterior, según un análisis de la aseguradora Allianz Commercial publicado en junio.

Sin embargo, gigantes del sector como CMA CGM y Hapag-Lloyd, con sede en Francia y Alemania respectivamente, firmaron un compromiso para evitar las rutas árticas, incluida la Ruta Marítima del Norte (NSR).

“El aumento del tráfico marítimo en las rutas árticas presenta un riesgo considerable y podría tener consecuencias medioambientales devastadoras”, advierte en su sitio web la ONG Ocean Conservancy, impulsora de esta iniciativa de compromiso entre armadores y grandes marcas.