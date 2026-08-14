Internacionales

Transporte marítimo: nueva ruta comercial por el Ártico acorta a la mitad el viaje entre China y Europa

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Por AFP

Un armador chino inaugurará el sábado un primer servicio regular de transporte de contenedores hacia Europa a través del Ártico, operativo hasta octubre, pese a la preocupación por el impacto que un aumento del tráfico comercial podría tener sobre el deshielo de la región.








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