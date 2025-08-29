Internacionales

Tras una huelga histórica, una multinacional volverá a abrir sus puertas en Panamá

Por AFP

La multinacional bananera Chiquita Brands retornará a Panamá y recontratará a miles de trabajadores que despidió tras cesar sus operaciones en el país hace tres meses por una huelga, anunció este viernes el gobierno panameño.








