Trump da este importante anuncio sobre rehenes en Gaza y alaba su plan: ‘Nadie creyó que fuera posible’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo inminente para la liberación de rehenes y aseguró que logró un acuerdo de paz en Oriente Próximo, adelantando que países de la región financiarán la reconstrucción.

Por Europa Press , Mathew Chaves, y AFP

El conflicto en la franja de Gaza ha sido históricamente uno de los principales focos de inestabilidad global, con un impacto directo y recurrente en los mercados financieros internacionales, los precios de la energía y las cadenas de suministro.








