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Trump ordena un bloqueo a la navegación por el estrecho de Ormuz

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Por AFP

Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.








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