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Trump quiere presionar a Xi para que “abra” China a las empresas estadounidenses

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Por AFP

Donald Trump llegó este miércoles a Pekín junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo Xi Jinping que “abra” el mercado chino a los negocios estadounidenses, en su primer encuentro bilateral desde 2017.








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