Trump quiere “robar empleos a otros países” con reducción de impuestos

En un mitin en Savannah (Georgia), Donald Trump presentó su programa económico y prometió “robar empleos a otros países” si es reelegido, con bajadas de impuestos y aranceles “muy altos”.

Donald Trump apuesta por la atracción de empleos. (LOGAN CYRUS/AFP)

Menos impuestos, menos regulaciones y más fábricas... El candidato republicano Donald Trump ha presentado este martes su programa económico, en el que propone bajar los impuestos a las empresas y reducir las regulaciones, especialmente en materia de medio ambiente, con el objetivo de reactivar la industria local y deslocalizar las compañías que se han ido al extranjero.

“Durante años, hemos visto cómo nuestros empleos eran robados por otros países”, denunció el candidato republicano a la Casa Blanca en un acto de campaña en Savannah, ciudad de la costa atlántica de Georgia, una elección nada desdeñable dado que se trata de un estado crucial para ganar en noviembre. “Pero a partir de ahora, vamos a quitarles sus puestos de trabajo y traerlos de vuelta a Estados Unidos, donde pertenecen”, dijo a sus partidarios.

LEA MÁS: ¿Puede un regreso de Donald Trump tumbar los sueños de Costa Rica en la industria de semiconductores?

“Vamos a robar puestos de trabajo a otros países”

“Les ofreceré los impuestos más bajos, los costes energéticos más bajos, la carga regulatoria más baja”, enumeró el multimillonario de 78 años. Por el contrario, el ex presidente afirmó que los fabricantes pagarían aranceles “muy altos” si no fabricaran sus productos en Estados Unidos. “Quiero que las empresas automovilísticas alemanas se conviertan en estadounidenses”, dijo el candidato presidencial el 5 de noviembre. “Vamos a robar puestos de trabajo a otros países, vamos a robarles sus fábricas”, enumeró.

Aunque llevaba más de seis semanas sin visitar Georgia, para los simpatizantes republicanos presentes, la campaña no pierde impulso, informa nuestro enviado especial a Savannah, Edward Maille. A pesar de su silla de ruedas, John Walden, de 40 años, acudió a la reunión. Para él, un segundo mandato de Donald Trump es un regalo del cielo. “Soy cristiano y se puede sentir la energía, que quizá Dios le está llamando para ser el líder del país en estos tiempos complicados”.

Entusiasmo entre los participantes en la campaña

Un entusiasmo compartido por los varios miles de simpatizantes presentes. Rhonda, de 56 años, vestida toda de rojo, el color de los republicanos, no se fía de las encuestas, pero teme los recursos de los demócratas, sobre todo a la hora de comprar anuncios publicitarios. “Cada vez que enciendo la tele, veo un anuncio de Kamala Harris. Si la gente no recibe anuncios de Trump, puede que no se dé cuenta de que era para ellos y eso me preocupa”.

A su lado está su amiga Tracy, de 53 años. La victoria no está cantada, dice, pero eso es bueno. “Creo que va a estar reñida, pero prefiero una carrera reñida, porque eso significa que todo el mundo va a salir a votar y eso es lo que necesitamos, que todo el mundo vote”.

Los republicanos quieren acelerar su campaña en este estado clave. El compañero de fórmula de Donald Trump, J.D. Vance, ya ha programado varios mítines en Georgia en los próximos días.