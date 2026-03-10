Internacionales

Volkswagen radicaliza su ajuste: recortará 50.000 empleos en Alemania hacia 2030

Por AFP

Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, anunció el martes un recorte de 50.000 puestos de trabajo en Alemania, de aquí a 2030, para reducir costos ante la feroz competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.








Volkswagen
AFP

AFP

