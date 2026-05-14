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Xi Jinping advierte a Donald Trump: Taiwán podría empujar a las potencias a un conflicto

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Por AFP

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un “conflicto”, en una contundente declaración durante su cumbre en Pekín.








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