Alianza permitirá que más de 60 mil estudiantes de escuelas públicas accedan a aplicaciones especializadas en lectura y fonética

Las nuevas aplicaciones buscarán mejorar la comprensión lectora y la fonética en los idiomas inglés y español

Por Jimena Rodríguez Zamora

La Asociación Creciendo Juntos –programa de relaciones comunitarias de Península Papagayo– y la plataforma Mohari Hospitality, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y la empresa estadounidense Age of Learning, pondrán en operación a partir de 2026, dos nuevas aplicaciones para ampliar el acceso a herramientas digitales de aprendizaje en centros educativos públicos de todo el país.








