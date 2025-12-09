Alianza permitirá que más de 60 mil estudiantes de escuelas públicas accedan a aplicaciones especializadas en lectura y fonética

La Asociación Creciendo Juntos –programa de relaciones comunitarias de Península Papagayo– y la plataforma Mohari Hospitality, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y la empresa estadounidense Age of Learning, pondrán en operación a partir de 2026, dos nuevas aplicaciones para ampliar el acceso a herramientas digitales de aprendizaje en centros educativos públicos de todo el país.

De esta forma, más de 60.000 estudiantes de más de 900 escuelas públicas tendrán acceso a estos nuevos métodos.

El acuerdo forma parte del proyecto nacional “Aceleradores del Aprendizaje”, el cual busca fortalecer las competencias en inglés, matemáticas y lectoescritura de menores de zonas como por ejemplo, las rurales.

Las aplicaciones beneficiarán aproximadamente a 60.000 estudiantes en más de 900 escuelas públicas (Eyleen Vargas)

Incorporación de nuevas plataformas

Esta alianza incorporará las plataformas ‘My Reading Academy Inglés™' y ‘My Reading Academy Español™', enfocadas en la comprensión lectora y la fonética en ambos idiomas.

Estas herramientas se implementarán bajo una metodología de aprendizaje adaptativo basado en datos (adaptive learning), que ajusta los contenidos al ritmo y progreso de cada estudiante.

Para el periodo 2026-2027, se proyecta un estudio que evalúe el impacto de este proyecto en el desempeño académico y en la reducción de brechas regionales.

“El uso de los Aceleradores del Aprendizaje representa un avance importante para fortalecer las competencias de los estudiantes. Esta iniciativa demuestra cómo la tecnología puede contribuir de manera efectiva al desarrollo educativo cuando se implementa con propósito y en colaboración con distintos aliados”, dijo Manuel Rojas, coordinador de Política Educativa de Promoción de Idiomas del MEP.

Impacto nacional

La alianza, impulsada por Creciendo Juntos con el apoyo de Mohari Hospitality, arrancó en 2018 con la promoción de la plataforma ABCMouse en 15 escuelas de Guanacaste.

Hoy suman más de siete años de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Pública y Age of Learning, las cuales han logrado la implementación de apps como ABCMouse, Aprende Inglés™ y, —desde 2023— My Math Academy™ para impactar a más de 45.000 estudiantes de 573 escuelas públicas.

También, y a la fecha, más de 3.600 docentes han sido capacitados en metodologías digitales y enseñanza bilingüe.