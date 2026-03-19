Vacaciones de Semana Santa: estas son las apps que le ayudan a programar sus viajes y todos sus planes turísticos

Durante Semana Santa es común que el número de turistas que vacacionan por el país, tanto nacionales como extranjeros, aumente. Por ello, y ante el acercamiento de esta temporada, plataformas como Uber, Airbnb o Civitatis ofrecen soluciones tecnológicas que optimizan la planificación de sus descansos.

En Lab de Ideas recopilamos algunas de estas herramientas, con el objetivo de ayudarle a organizar mejor sus planes y aprovechar al máximo su semana de descanso.

En Uber Reserve el usuario puede ingresar automáticamente la aerolínea y el vuelo en el que realizará el viaje, y estimar tanto el tráfico en el camino como la cantidad de horas de anticipación con las que debe estar en el aeropuerto. (Canva/Canva)

Reserve con Uber

Uber cuenta con una opción que va más allá de los traslados locales, pensada especialmente para quienes no tienen vehículo o prefieren no conducir hacia su destino vacacional.

A través de su sección “Reserve”, los usuarios pueden programar su transporte con hasta 30 días de anticipación.

“Uber Reserve está diseñado para el turista y para aquellas personas que necesitan planificar sus viajes con mayor tiempo. Se utiliza mucho para traslados al aeropuerto o para conectar con destinos turísticos”, explicó Laura Santillán, gerente general de Uber Centroamérica y Caribe, en entrevista con este medio.

Para utilizar esta función, el usuario debe ingresar a la aplicación como si solicitara un viaje habitual y, en la pantalla principal, seleccionar la opción “Reserva”. Allí podrá definir el día, la fecha, la hora y el tipo de vehículo (Uber XL, Comfort o UberX) que necesita.

Además, Uber Reserve incorpora una funcionalidad específica para traslados al aeropuerto. Si la aplicación detecta este tipo de viaje, permite ingresar automáticamente la aerolínea y el número de vuelo, con el fin de estimar el tráfico y calcular la hora ideal de salida:

“Si estamos vacacionando en otro país donde no podemos predecir el tráfico, la aplicación, mediante inteligencia artificial, estima automáticamente el tiempo de traslado”, explicó Santillán.

Esta herramienta también genera beneficios para los socios conductores, ya que Uber establece incentivos específicos para orientar la oferta hacia zonas de alta demanda.

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Hospedaje y tours

En el ámbito del hospedaje, Airbnb dejó de posicionarse en 2025 únicamente como una plataforma de alojamiento y rediseñó su aplicación para integrar una categoría de experiencias y servicios.

Esto permite al viajero gestionar en un solo lugar su hospedaje, actividades y servicios adicionales, como comidas preparadas, masajes o entrenadores personales.

La actualización incluye un calendario con la línea de tiempo del viaje, confirmaciones de reservas y experiencias, así como un marketplace de servicios para anfitriones y herramientas de conserjería asistidas por inteligencia artificial. Con ello, la app evoluciona hacia un “hub” integral de vacaciones, más allá de ser solo un buscador de alojamiento.

Por su parte, la plataforma de actividades, excursiones y visitas guiadas Civitatis lanzó a inicios de este año una nueva aplicación enfocada en la organización de viajes.

Mediante la sección “My Trips”, los usuarios pueden centralizar todas sus reservas —incluyendo visitas guiadas, traslados, seguros y otros servicios— en un solo espacio, accesible incluso sin conexión, que funciona como un organizador inteligente del viaje.

En conjunto, estas herramientas digitales se consolidan como aliadas clave para los viajeros, especialmente durante temporadas de alta demanda como la Semana Santa.