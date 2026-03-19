Educación financiera

Vacaciones de Semana Santa: estas son las apps que le ayudan a programar sus viajes y todos sus planes turísticos

Agilidad de transporte, coordinación con IA y facilidad para reunir todas sus reservas en un mismo espacio: estas son algunas de las apps que le ayudan en la planificación de sus vacaciones

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Durante Semana Santa es común que el número de turistas que vacacionan por el país, tanto nacionales como extranjeros, aumente. Por ello, y ante el acercamiento de esta temporada, plataformas como Uber, Airbnb o Civitatis ofrecen soluciones tecnológicas que optimizan la planificación de sus descansos.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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