Lab de Ideas

El modelo que gestiona el Aeropuerto Juan Santamaría cumple 25 años: así se ha transformado la terminal aérea en un cuarto de siglo

El principal aeropuerto del país cumple 25 años de operar bajo su modelo de gestión interesada y lo hace con más rutas, pasajeros y obras que reflejan la transformación de la terminal

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de AERIS — La figura de gestión interesada bajo la que opera el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue creada en 2001. Se trata de un modelo público‑privado mediante el cual el Estado, propietario de la terminal, delega su operación en un gestor que asume el compromiso de mejorar el servicio bajo supervisión gubernamental.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AERISAeropuerto Internacional Juan Santamaría
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.