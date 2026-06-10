El modelo que gestiona el Aeropuerto Juan Santamaría cumple 25 años: así se ha transformado la terminal aérea en un cuarto de siglo

Lab de Ideas con el apoyo de AERIS — La figura de gestión interesada bajo la que opera el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue creada en 2001. Se trata de un modelo público‑privado mediante el cual el Estado, propietario de la terminal, delega su operación en un gestor que asume el compromiso de mejorar el servicio bajo supervisión gubernamental.

El esquema cumplió 25 años este mes de mayo y por ello EF conversó con los líderes de AERIS en para repasar la evolución de la terminal en estas dos décadas y media:

“El inicio de la gestión interesada marcó un punto de inflexión para el desarrollo aeroportuario del país”, dijo el director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández. “Hoy, 25 años después, vemos una terminal más moderna, una operación más eficiente y un aeropuerto que se ha consolidado como un habilitador clave para el turismo, la inversión y el crecimiento económico de Costa Rica”.

Por su parte, Rodolfo Garbanzo, fiscalizador del Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesada (OFGI), destacó que “estos 25 años reflejan no solo el desarrollo de infraestructura y capacidades operativas, sino también la consolidación de una relación de coordinación entre el gestor, las autoridades y la comunidad aeroportuaria, lo que ha permitido fortalecer de forma continua la competitividad y la experiencia del aeropuerto”.

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El despegue de Costa Rica

Desde 2001 el aeropuerto ha ampliado significativamente su alcance. Actualmente conecta al país con más de 40 destinos internacionales, a través de 27 aerolíneas comerciales que movilizan a más de 6 millones de pasajeros al año y registran más de 50.000 operaciones anuales.

En estas décadas se habilitaron nuevas salas de abordaje —los bloques C, D y E en 2010; el bloque G en 2015; y el bloque V en 2018—, además de puentes para distintos tipos de aeronaves y sus respectivas posiciones de parqueo.

También entraron en operación la terminal doméstica y se mejoró la infraestructura de seguridad, las pistas y las calles de rodaje; a las que se sumó la modernización de los sistemas de aproximación, navegación aérea y autoservicio para la atención de pasajeros.

Más recientemente, y como parte del Plan Maestro del aeropuerto que contempla una inversión de $390 millones para expandir la terminal hacia el oeste, desarrollar la Plataforma Remota Oeste y ampliar el estacionamiento público, se inauguró la nueva área de llegadas internacionales y se iniciaron las obras del primer hotel on-airport de la región.

Estas mejoras han contribuido a posicionar al Juan Santamaría como el principal aeropuerto del país y uno de los referentes regionales, con reconocimientos como los ASQ Airport Service Quality Awards y los World Airport Awards de Skytrax, entre otros.

Además, es uno de los seis aeropuertos en el mundo que cuenta con el Nivel 5 en Customer Experience otorgado por Airports Council International (ACI).

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De cara al futuro, AERIS proyecta nuevas inversiones orientadas a la modernización de la infraestructura, la eficiencia operativa, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la conectividad aérea:

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esa experiencia Pura Vida, mientras continuamos desarrollando un aeropuerto moderno, eficiente y preparado para las necesidades futuras del país”, concluyó Hernández.

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