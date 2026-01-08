Cómo cuidar su vehículo: estas son las claves para que le dé un mantenimiento adecuado y prevenga inconvenientes en carretera

“Existen memes y burlas en torno a la relación de las mujeres con los carros y los mecánicos; queremos eliminar ese estigma y que ellas puedan hablar con seguridad frente a un mecánico”.

Con estas palabras, Hugo Martínez, gerente general de AutoPits, resume el objetivo de Dueñas del Volante, un programa que educa a mujeres en mecánica automotriz para empoderarlas y capacitarlas en el funcionamiento y cuidado de sus vehículos. De esta iniciativa les hablamos recientemente en Lab de Ideas.

Durante esa conversación, además de referirse al alcance del programa, Martínez compartió con El Financiero los principales consejos y conocimientos básicos que toda persona propietaria o responsable de un vehículo debería dominar para garantizar su seguridad y buen desempeño.

Por ello, y si entre sus planes para 2026 está comprar un carro nuevo o desea darle un mejor cuidado al que ya tiene, vale la pena tomar nota de ellos en este artículo.

Llantas, frenos y emisiones figuran entre los aspectos principales a cuidar en los vehículos. A su vez, coinciden con los fallos más recurrentes al pasar por Dekra. (Alonso Tenorio)

Prevención

De acuerdo con Martínez, el primer aspecto que debe revisar quien tiene un vehículo a su cargo es el tipo y la frecuencia de mantenimiento recomendados por el fabricante, ya que ahí se concentra la información esencial sobre el auto.

“Muchas veces olvidamos el manual del fabricante, que normalmente está en la guantera. Casi todos los vehículos lo tienen, incluso los usados, y también se puede buscar en internet. Ahí siempre está la información principal”, explicó el experto.

Como medida preventiva antes de salir a carretera, el gerente recomienda realizar un “recorrido 360 del carro”: este consiste en revisar el vehículo por completo para asegurarse de que no haya llantas desinfladas o estalladas, golpes visibles y que todas las luces funcionen correctamente.

Para un mantenimiento adecuado, el experto insiste en respetar estrictamente los intervalos de revisión sugeridos por el fabricante, incluso si el modelo es antiguo o ya salió de garantía, pues el mantenimiento va mucho más allá del cambio de aceite.

Esto implica estar atentos al estado de los frenos, los filtros de aire y de cabina, el sistema de aire acondicionado, el combustible y todos los fluidos del vehículo.

AutoPits tiene un programa llamado Dueñas del Volante, el cual educa a mujeres en mecánica automotriz. (Autopits/Dueñas del volante)

Otro punto clave es la revisión de la viscosidad del aceite, la cual debe corresponder al kilometraje y a los años del auto.

“Cuando el auto va cumpliendo sus años, empezamos a brincarnos o cambiar cosas. Un ejemplo es la viscosidad del aceite: algunos mecánicos recomiendan mayores viscosidades cuando los vehículos tienen más kilometraje. Si se debe cambiar a un aceite más grueso porque el vehículo está quemando de más, no es porque el aceite esté mal; es porque hay algo en él que necesita ser reparado. El vehículo está fabricado para una viscosidad. Si la subís, esa tolerancia se vuelve más grande, ese grosor del aceite es mayor y la tolerancia es menor, por lo que se empiezan a afectar las paredes de los cilindros y se desgasta el carro”, explicó.

Claves para el buen mantenimiento

En opinión de Martínez, los tres aspectos del vehículo a los que se les debe prestar mayor atención coinciden con los que presentan la mayor cantidad de fallas en Dekra: llantas, frenos y emisiones.

En el caso de las llantas, el gerente recomendó verificar que tengan un desgaste parejo y que no se active el testigo de presión, una luz que alerta sobre baja presión en alguna llanta ya sea por un pinchazo, una fuga lenta de aire o cambios de temperatura.

En cuanto a los frenos, Martínez indicó que el sistema debe responder de forma adecuada según el peso y la velocidad del vehículo.

Para ello, deben mantenerse limpios, con fibras en buen estado, sin ovalaciones ni daños en discos o tambores. También es fundamental revisar que el líquido de frenos no esté contaminado con agua o humedad, ya que esto genera compresión y aumenta la distancia de frenado.

Finalmente, el experto señaló que un vehículo que produce emisiones por encima de lo permitido no solo contamina más, sino que también consume más combustible. Dado que existen múltiples factores que influyen en este aspecto, es importante monitorearlos de forma constante.

Existen diversas variables que pueden afectar las emisiones, por lo que es fundamental mantenerse pendiente de ellas al estar en carretera.

Cuidados de un vehículo usado

Martínez también compartió recomendaciones para quienes estén considerando adquirir un vehículo usado.

La principal es optar por proveedores certificados por entidades como Grupo Q, Honda True Certified o Toyota Certified, lo que ofrece mayores garantías sobre el estado del automóvil.

“Si no tenemos la posibilidad de comprarlo certificado y ya se hizo la compra, es relevante hacer una revisión y escaneo para ver si hay algún problema de motor, fluidos o alguna reparación que sea necesaria”.

En su mensaje final, el gerente subrayó la importancia de conocer el funcionamiento básico del vehículo, ya que esto no solo reduce riesgos en carretera, sino que permite tomar decisiones más informadas y evitar gastos innecesarios.