Lab de Ideas con apoyo de Logical Data — Michael Salazar se graduó del TEC en un mundo muy diferente al actual. En 1999 no era común tener acceso a tecnologías que hoy consideramos básicas, como conectar los departamentos de una misma empresa o consultar los inventarios y las ventas de varias tiendas desde un solo sistema. Por eso, cuando comenzó a proponer estas soluciones, “generamos un boom en Costa Rica”.

Así nació Logical Data, la compañía que lidera desde hace más de 25 años y que hoy compite con soluciones tecnológicas internacionales mediante asistentes de inteligencia artificial propios y servicios para más de 1.000 clientes en Centroamérica y México.

“Comenzamos siendo pocos: no había ni la publicidad ni el mercadeo que existen ahora y era un país muy diferente. Crecimos gracias a la difusión de boca en boca, que nos permitió sumar muy buenos clientes”, dijo Salazar en entrevista con EF.

Hoy, asegura, el reto al que se enfrentan las organizaciones es lograr que los avances se implementen con valor, seguridad y responsabilidad, pues “hay cientos de empresas que ofrecen capacitaciones en IA, pero para implementar una buena solución hay que garantizar que la herramienta que escojamos sea segura y que nos entregue un beneficio real”.

“Eso es lo que hacemos nosotros desde hace 25 años”.

Desde Costa Rica, Logical Data desarrolla soluciones tecnológicas para el sector empresarial y fortalece su oferta con ADA y Fast Track AI, dos herramientas de inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones. (Rafael Pacheco Granados/Logical Data)

Calidad con sello tico

Logical Data tiene dos sedes: la casa matriz en Costa Rica, donde emplea a más de 160 personas en puestos de perfil alto y medio, y una oficina en Ciudad de México, abierta en 2001 mediante una alianza con un socio en ese país. Además, la empresa es partner de SAP y de sus soluciones ERP.

Este año, Logical Data presentó dos nuevas herramientas cuyo desarrollo requirió varios años de investigación: ADA, su asistente virtual, y Fast Track AI, su panel especial de visualización.

Este año, Logical Data presentó dos nuevas herramientas cuyo desarrollo requirió varios años de investigación: ADA, su asistente virtual, y Fast Track AI, su panel especial de visualización. (Logical Data/Logical Data)

ADA es un asistente de IA que compite con la calidad y la innovación de las herramientas internacionales, pero que ofrece dos ventajas a las empresas de la región: la cercanía y el conocimiento del mercado local, explicó el gerente:

“A veces una empresa piensa en un producto extranjero y no se pregunta si su equipo tiene los mismos recursos y procesos que los de ese país. Además, las legislaciones cambian de un país a otro y eso toma validez cuando uno necesita soporte. Por eso lo que nosotros ofrecemos es mucho más cercano, en un nicho donde hemos podido desarrollar soluciones de clase mundial que sí atienden la realidad de nuestra región”.

Bautizada en honor a la científica Ada Byron, ADA responde consulta y ayuda a tomar decisiones a partir de la información disponible en cada empresa.

“Puede estimar cuáles productos podrían perder ventas durante los próximos días, de acuerdo con los promedios de venta y las proyecciones; o qué materias primas podrían faltar para cumplir con las expectativas de producción, considerando los tiempos de importación y almacenamiento. Nos entrega una fotografía completa y accesible para tomar decisiones con mayor agilidad y tranquilidad, utilizando la información disponible y el conocimiento humano del negocio”, explicó Salazar.

La herramienta también incorpora un elemento diferenciador en seguridad: no es una IA que se entrene con la información suministrada por el cliente.

Otro de los diferenciadores de Logical Data es que sus herramientas están diseñadas para empresas de distintos tamaños. (Rafael Pacheco Granados/Logical Data)

La segunda solución es Fast Track AI, un servicio que permite visualizar, mediante un modelo gráfico e incluso animado, cómo funcionará la solución que se implementará, antes de iniciar su puesta en marcha.

“Eso ayuda a que el cliente pueda tomar una decisión con más tranquilidad y que tenga el control de que lo que le entregarán será exactamente lo que conoce, comprimiendo los tiempos de desarrollo, pruebas y de entrega final”.

Para todos los tamaños y pioneros en retail

Otro de los diferenciadores de Logical Data es que sus herramientas están diseñadas para empresas de distintos tamaños.

“Las pymes son sumamente importantes y por eso tenemos productos a su alcance, con el fin de que puedan usarlas para desarrollarse”.

Esta apuesta ha convertido a la compañía en pionera en la atención del sector retail, con soluciones dirigidas tanto a pequeños comercios —como minisúper, restaurantes y tiendas— y pymes con necesidades más complejas de gestión.

Los negocios más pequeños pueden acceder a servicios de hardware, almacenamiento en nube y otras herramientas desde los $69; mientras que las empresas con operaciones de mayor alcance tienen soluciones que les permiten controlar inventarios, compras y procesos administrativos.

“Escuchar a la empresa para saber qué es lo que necesita es fundamental y por eso es nuestro primer paso”, explicó Salazar. (Rafael Pacheco Granados/Logical Data)

“Escuchar a la empresa para saber qué es lo que necesita es fundamental y por eso es nuestro primer paso”, dijo el gerente. “Sin embargo, el servicio no se acaba una vez implementado: lo importante para nosotros es la etapa de posventa, porque es ahí cuando podemos comprobar que el cliente esté obteniendo el retorno esperado”.

¿Qué puede hacer, entonces, una empresa que no sabe por dónde empezar a adaptarse a un entorno tecnológico tan cambiante? Salazar fue enfático en su respuesta: volver al boca a boca.

“La incertidumbre lleva a las compañías a gastar mucho dinero tratando de encontrar asesores que les aclaren el camino, pero lo mejor es preguntar por experiencias y acercarse a realidades concretas. ¿Cómo era antes y cómo funcionan los servicios ahora? ¿Cómo ha sido la experiencia con determinada solución? Esa es la mejor forma de tomar decisiones acertadas”.

Los interesados en conocer más sobre las soluciones de Logical Data pueden visitar su página web.

Michael Salazar es el Director General y fundador de Logical Data, una compañía que desde hace más de 25 años ofrece soluciones tecnológicas desde Costa Rica a toda la región. (Rafael Pacheco Granados/Logical Data)