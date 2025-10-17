Lab de Ideas

Sectores público, tecnológico y financiero son los más afectados por los ciberataques: expertos piden fortalecer ecosistemas de seguridad

Mastercard presentó su ‘Cyber Insights Report Costa Rica’, un informe con datos sobre ciberamenazas de los últimos años y recomendaciones para contenerlas

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Mastercard — Desde la oleada de ciberataques que sufrió el país en 2022, las incidencias de este tipo no se han detenido.








Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

