15 de setiembre en Costa Rica: fervor cívico y olvidos impulsan ventas de productos patrios para celebrar la Independencia

Cada septiembre, los mercados de Costa Rica se convierten en el lugar ideal para que los amantes de lo tradicional encuentren los artículos y prendas para celebrar la Independencia

Por Randall Corella Vargas

A pocos días de las celebraciones del 15 de septiembre, el comercio de artículos cívicos experimenta un repunte significativo en muchas partes del país. Los costarricenses se preparan para conmemorar 204 años de la Independencia de Centroamérica y, como es tradición, la venta de faroles, pañuelos, chonetes, banderas y trajes típicos se convierte en un barómetro del fervor patriótico.








