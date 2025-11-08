¿¢5 millones por un fin de semana en el Pacífico Sur de Costa Rica? Esto cobran los alojamientos más caros de Airbnb

Despertarse con el sonido de las olas, rodeado de selva tropical y disfrutando de vistas panorámicas al océano. El Pacífico sur de Costa Rica ofrece lo que puede ser una fantasía para muchos, pero ¿cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por un fin de semana de lujo?

Airbnb ofrece opciones de alojamiento en el cantón de Osa y alrededores que claramente superan lo convencional. La oferta de hospedajes va desde impresionantes villas con piscinas infinitas hasta casas de diseño integradas en el corazón de la selva.

Sin embargo, el confort y la exclusividad tienen un precio. Para aquellos dispuestos a invertir en una experiencia sin igual, hemos investigado los cinco alojamientos más caros y espectaculares disponibles en Airbnb en el extremo sur del país.

Para ello, nos basamos en la búsqueda de alojamientos disponibles por tres noches, del viernes 28 de noviembre al lunes 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 24 de octubre.

Precio: ¢5.478.780 por 3 noches

¢5.478.780 por 3 noches Capacidad: 14 huéspedes, 4 habitaciones, 4,5 baños

14 huéspedes, 4 habitaciones, 4,5 baños Descripción: “La Casa El Genio es una casa espaciosa y acogedora casa ubicada en la Península de Osa, cerca de la desembocadura del río Sierpe y a menos de una hora de la Isla del Caño, zona protegida y Reserva Biológica Nacional de Costa Rica y la mejor zona para realizar buceo en nuestro país. Cuenta también con su propio cocinero y servicio de comida y bebida durante la estadía”.

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Se permiten mascotas

TV, parque infantil

Lavadora

Casa El Genio, ubicada en isla Violín. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢2.471.210 por 3 noches

¢2.471.210 por 3 noches Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 5 baños

6 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 5 baños Descripción: “Casa principal de lujo de una villa privada cerrada de varias estructuras en las estribaciones costeras de playa Ventanas. A solo 32 km al sur de Dominical en Ojochal, Costa Rica. Disfruta de vistas panorámicas al océano Pacífico desde tu hermoso dormitorio principal, así como desde la habitación a nivel de la piscina. Vistas exquisitas a las montañas y la selva tropical, piscina, un montón de muebles de lujo y áreas de estar al aire libre para descansar”.

Vista al océano

Wifi

Estacionamiento gratuito

Lavadora, secadora

Piscina

Aire acondicionado y ventiladores

Gimnasio

Alojamientos más caros de Airbnb en Osa y alrededores. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.518.019 por 3 noches

¢1.518.019 por 3 noches Capacidad: 12 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 3 baños

12 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 3 baños Descripción: “La Villa Pura Vida es la única casa de lujo en bahía Drake, enclavada en el centro de la selva tropical, donde se encuentra con el océano Pacífico junto al Parque Nacional y Reserva Corcovado. El único lugar donde tienes la oportunidad de conocer a muchos habitantes y amigos de la selva tropical y disfrutar de tus 500 metros de playa privada”.

Vista al océano, acceso a la playa

Cocina, congelador

Parrilla, zona de comida al aire libre

Wifi, zona de trabajo

Jacuzzi, tina, ducha exterior, agua caliente

Se permiten mascotas

TV, libros, sala de cine, juegos de mesa

Lavadora, secadora

Aire acondicionado, ventiladores portátiles

Cámaras de seguridad

Detector de humo, detector de monóxido de carbono

Extintor de incendios

Casa de lujo en bahía Drake. (Airbnb)

Precio: ¢1.464.162 por tres noches

¢1.464.162 por tres noches Capacidad: 12 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 2,5 baños

12 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 2,5 baños Descripción: “Dos villas con un total de 6 dormitorios, 5 baños y unas impresionantes vistas a la montaña, perfectas para una escapada tranquila. Las características incluyen una suite principal con ventanas de piso a techo, cocina totalmente equipada, piscina de agua salada y restaurantes y cascadas de primera categoría cercanos. A solo 10 minutos de la hermosa Playa Ventanas”.

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Piscina

TV, libros y material de lectura, juegos de mesa

Aire acondicionado y ventiladores de techo

Lavadora, secadora, lavavajillas, congelador

Ducha exterior, agua caliente

Patio, zona de comida al aire libre, parrilla

Cámaras de seguridad

Alojamientos más caros de Airbnb en Osa y alrededores. (Airbnb/Airbnb)

Precio: ¢1.428.445 por tres noches

¢1.428.445 por tres noches Capacidad: 11 huéspedes, 4 habitaciones, 9 camas, 4,5 baños

11 huéspedes, 4 habitaciones, 9 camas, 4,5 baños Descripción: “A cinco minutos a pie de la playa y a menos de una milla de la mundialmente famosa pista de surf Pavones, ofrecemos una magnífica casa de vacaciones (remodelada en agosto del 2022) con todas las comodidades y servicios que necesitas para pasar un rato inolvidable en la selva tropical del sur de Costa Rica”.

Vista al océano, acceso compartido a la playa

Cocina

Wifi

Estacionamiento gratuito

Piscina al aire libre privada - infinita

Se permiten mascotas

Ducha exterior, agua caliente

Patio, mobiliario exterior

Zona de comida al aire libre, parrilla, cocina exterior privada

Televisor de alta definición con pantalla de 55 pulgadas y Fire TV

Sistema de sonido, libros y material de lectura, juegos de mesa

Aire acondicionado, ventilador de techo

Cámaras de seguridad

Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios